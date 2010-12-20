Пожилой мужчина освободил заложника в Хабаровске
В Хабаровске 58-летний мужчина в течение нескольких часов удерживал свою четырехлетнюю дочь. Ранее сообщалось, что пожилой мужчина удерживает внука. Основным требованием было обратить внимание властей на поведение матери девочки, сообщает РИА-Новости.
В правоохранительные органы мужчина позвонил сам и потребовал встречи скем-либо из руководителей краевых властей. К дому, где отец удерживалсвою дочь, были стянуты оперативные службы города. Соседи сообщили, чтосемья, в которой произошел данный конфликт, всегда считаласьблагополучной, спиртным они не злоупотребляли. Однако между гражданскимисупругами была внушительная разница в возрасте: жена почти на тридцатьлет моложе своего мужа, сообщает РИА Восток-Медиа.
Как сообщает портал города Хабаровска KHAB.INFO, после переговоров мужчина сдался сотрудникам правоохранительных органов.Девочка не пострадала. В данный момент ребенок находится с матерью.Прокуратура даст оценку действиям мужчины, после чего будет сделанвывод, есть ли в его действиях состав преступления.