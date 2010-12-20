Пожилой мужчина освободил заложника в Хабаровске

В правоохранительные органы мужчина позвонил сам и потребовал встречи скем-либо из руководителей краевых властей. К дому, где отец удерживалсвою дочь, были стянуты оперативные службы города. Соседи сообщили, чтосемья, в которой произошел данный конфликт, всегда считаласьблагополучной, спиртным они не злоупотребляли. Однако между гражданскимисупругами была внушительная разница в возрасте: жена почти на тридцатьлет моложе своего мужа, сообщает РИА Восток-Медиа.