Редкие издания романов о Джеймсе Бонде ушли с молотка
20 декабря 2010, 17:24ОбществоАнка
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За них выложили около 50 тысяч долларов. Аукцион состоялся в английском графстве Глостершир.
В центре внимания оказалось издание произведения Яна Флеминга «Казино Ройяль». Именно эта книга впервые познакомила мир с агентом 007. Раритет за 30 тысяч купил неизвестный коллекционер. Это значительно выше первоначальной оценки. За 10 тысяч продано первое издание романа «Живи и дай умереть».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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