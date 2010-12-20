Редкие издания романов о Джеймсе Бонде ушли с молотка

В центре внимания оказалось издание произведения Яна Флеминга «Казино Ройяль». Именно эта книга впервые познакомила мир с агентом 007. Раритет за 30 тысяч купил неизвестный коллекционер. Это значительно выше первоначальной оценки. За 10 тысяч продано первое издание романа «Живи и дай умереть».