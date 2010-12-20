Реставрационные работы в Верхотурье начнутся уже в будущем году

На эти цели будет выделено почти 90 миллионов рублей, - сообщает департамент информационной политики губернатора. Напомним, власти решили создать в Верхотурье туристско-рекреационной зону «Духовный центр Урала». В целом, проект оценивается в 11 миллиардов рублей.