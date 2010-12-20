Реставрационные работы в Верхотурье начнутся уже в будущем году
20 декабря 2010, 17:35ОбществоАлександра Логинова
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На деньги из федерального бюджета планируется восстановить кремль и один из корпусов местного монастыря.
На эти цели будет выделено почти 90 миллионов рублей, - сообщает департамент информационной политики губернатора. Напомним, власти решили создать в Верхотурье туристско-рекреационной зону «Духовный центр Урала». В целом, проект оценивается в 11 миллиардов рублей.
В строительстве, в том числе храмовых комплексов, используется мрамор. Реставрация мраморапозволит вернуть «блестящему камню» первоначальный вид.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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