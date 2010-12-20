Тагильских школьников протестируют на употребление наркотиков

Как сообщает пресс-служба, тестирование учащихся проводится конфиденциально и с письменногосогласия родителей (подростки в возрасте старше 14 лет могутсамостоятельно принять решение). С детьми будут работать медики школ испециалисты районных поликлиник.Результаты анализов будут храниться только внаркологическомдиспансере. Если потребуется, школьники получат направление наконсультацию к психиатру-наркологу.

Тестирование должно было пройти в тагильскихшколах еще в октябре, но из-за задержки с поставками тест-полосоксроки проведения сдвинулись. Тестирование поможет выявить подростков, употребляющих психоактивныевещества, а также оценить масштабы вовлечения молодых тагильчан вупотребление наркотиков.

Напомним, весной этого года в Нижнем Тагиле уже проводилось пробноетестирование учащихся двух школ - №№ 10 и 45, в ходе которого быловыявлено несколько положительных результатов.