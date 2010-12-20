Тагильских школьников протестируют на употребление наркотиков
Тагильские школьники в возрасте от 13 до 17 лет пройдут добровольное тестирование на употребление наркотиков. В город поступили все заказанные тест-системы для учеников, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Нижнего Тагила.
Как сообщает пресс-служба, тестирование учащихся проводится конфиденциально и с письменногосогласия родителей (подростки в возрасте старше 14 лет могутсамостоятельно принять решение). С детьми будут работать медики школ испециалисты районных поликлиник.Результаты анализов будут храниться только внаркологическомдиспансере. Если потребуется, школьники получат направление наконсультацию к психиатру-наркологу.
Тестирование должно было пройти в тагильскихшколах еще в октябре, но из-за задержки с поставками тест-полосоксроки проведения сдвинулись. Тестирование поможет выявить подростков, употребляющих психоактивныевещества, а также оценить масштабы вовлечения молодых тагильчан вупотребление наркотиков.
Напомним, весной этого года в Нижнем Тагиле уже проводилось пробноетестирование учащихся двух школ - №№ 10 и 45, в ходе которого быловыявлено несколько положительных результатов.
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