Территория парка «Оленьи Ручьи» может увеличиться в 7 раз
20 декабря 2010, 17:30ОбществоАнка
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Такие планы строит министр природных ресурсов Свердловской области Константин Крючков.
В следующем году, по его словам, подготовят обоснование увеличения площади парка с 23 тысяч гектаров до 140 тысяч. Это делается, в том числе, для того, чтобы в будущем значительно расширить посещаемую часть природного парка.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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