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Территория парка «Оленьи Ручьи» может увеличиться в 7 раз
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Территория парка «Оленьи Ручьи» может увеличиться в 7 раз

20 декабря 2010, 17:30ОбществоАнка
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