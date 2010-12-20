Центробанк отозвал лицензию у одного банка Свердловской области
20 декабря 2010, 18:23ОбществоАнка
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Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Уральского финансово-промышленного банка и назначил в нем временную администрацию.
Как сообщил сегодня департамент внешних и общественных связей Банка России, лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ РФ, достаточностью капитала ниже двух процентов. По заключению ЦБ РФ, кредитная организация фактически утратила собственные средства и не обеспечивала своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Уралфинпромбанк является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, передает ПРАЙМ-ТАСС.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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