Центробанк отозвал лицензию у одного банка Свердловской области

Как сообщил сегодня департамент внешних и общественных связей Банка России, лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ РФ, достаточностью капитала ниже двух процентов. По заключению ЦБ РФ, кредитная организация фактически утратила собственные средства и не обеспечивала своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Уралфинпромбанк является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, передает ПРАЙМ-ТАСС.