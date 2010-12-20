В Хабаровске дед захватил в заложники своего внука

В Хабаровске освобожден мальчик, которого удерживал в заложниках егодед, сообщил агентству «Интерфакс-Дальний Восток» источник вправоохранительных органах.«По предварительным данным, он требует, чтобы к нему приехалвысокопоставленный представитель из партии «Единая Россия», - отметилсобеседник агентства.