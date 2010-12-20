В Хабаровске дед захватил в заложники своего внука
20 декабря 2010, 09:31ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Хабаровске пожилой человек захватил в заложники собственного внука, чтобы привлечь внимание «единороссов». Он потребовал, чтобы к нему приехали высокопоставленные представители «Единой России».
В Хабаровске освобожден мальчик, которого удерживал в заложниках егодед, сообщил агентству «Интерфакс-Дальний Восток» источник вправоохранительных органах.«По предварительным данным, он требует, чтобы к нему приехалвысокопоставленный представитель из партии «Единая Россия», - отметилсобеседник агентства.
© TagilCity.ru по материалам «Интерфакс»
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей