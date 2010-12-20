В Нижнем Тагиле греча, пшено и картофель подорожали в 2-3 раза в этом году

Как рассказала корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» начальник отдела торговли управления по развитию потребительского рынка и услуг администрации Нижнего Тагила Галина Веверица, лидеры по стремительному подорожанию греча и пшено, за килограмм которых сейчас тагильчанам приходится платить в 3 раза больше, чем год назад.

Так, если раньше пшено стоило в магазинах менее 10-ти рублей, то сегодня оно подорожало до 35-ти рублей за килограмм. Стоившая около 20-ти рублей греча теперь обходится, в среднем, в 62 рубля. В тройке лидеров и картофель, за килограмм которого нам теперь приходится платить около 25-ти рублей – в 2 раза больше, чем раньше. Причина – летняя засуха. При этом Галина Веверица отметила, что собственных продуктов питания мы производим очень мало. 95% продовольствия завозится сюда из других регионов.