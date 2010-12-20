Юлия Карманова: «Мечтаю о полете в космос»

− Юлия, расскажите немного о себе: о семье, профессии, хобби. Как любитеотдыхать?

− У меня замечательная семья. Мы с моим мужем уже очень давно вместе. 14февраля будет 9 лет. Есть сынишка, которого мы очень любим. По профессиия специалист по связям с общественностью. Закончила педагогическуюакадемию пару лет назад. До этого училась на художника-оформителя, послеобучения и появилось мое хобби. Мне нравится рисовать. Отдыхать мылюбим активно. К примеру, летом картинг, а зимой лыжи и коньки.

− Кем Вы работаете? Как Вы выбирали себе профессию?

− На данный момент я работаю на ВГОКе - дежурной по переезду. Выбиратьособо было не из чего, после окончания института перепробовала многопрофессий - это и менеджер по рекламе, и продавец-консультант, икредитный эксперт. К сожалению, ничего из этого мне не подошло, нележала душа. Устроилась на предприятие к своему мужу.

− Расскажите об участии в конкурсе: как решились участвовать, какойконкурс показался самым сложным?

− Как только узнала о конкурсе, практически сразу решила принятьучастие. Мне нравятся такие мероприятия. Большое спасибо организаторамза замечательный праздник.Скорее всего, это была визитка. С ней мне пришлось повозиться.Изначально она была совершенно другая. А по мере приближения конкурсазахотелось сделать что - то очень необычное.

− Что понравилось больше всего, а что, может быть, показалось оченьсложным?

− Понравилось всё, все этапы конкурса были по своему интересны. Сампроцесс подготовкибыл достаточно сложным. Был даже момент, когдахотелось все бросить. Но, как оказалось, все труды были не напрасны.

− Участвовали ли Вы раньше в конкурсах или это был Ваш дебют? Планируетепродолжать участвовать в различных конкурсах?

− Всегда стараюсь принимать участие в подобных мероприятиях. К примеру,первый парад невест, который проходил у нас в городе. Эти праздники иконкурсы очень красочны и интересны. После них остаются приятныевоспоминания.Думаю, если будет желание и мероприятие покажется мне интересным, яобязательно приму участие.

− Как Вы думаете, что помогло Вам стать победительницей в номинации«Миссзрительских симпатий»?

− Прежде всего, хочу сказать огромное спасибо тем, кто за меняголосовал. У меня много хороших знакомых и друзей, кто с удовольствиемотдали за меня свой голос. Думаю, что это в большей степениих заслуга.

− Приближается Новый год - время исполнения желаний. О чем мечтаетевы и что пожелаете посетителям портала www.TagilCity.ru?

− Мечтаю о полете в космос, ну а если серьезно, то у меня много желаний,которые я хотела бы осуществить. И как только они сбудутся, яобязательно вам о них расскажу.Желаю всем в этот новый год осуществить задуманное. Ведь все в нашихруках и чего бы мы ни захотели, именно от нас зависит, получим мы этоили нет.