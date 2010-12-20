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Юлия Карманова: «Мечтаю о полете в космос»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Юлия Карманова: «Мечтаю о полете в космос»

20 декабря 2010, 07:02Общество
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