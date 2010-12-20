Зимняя радуга появилась над Нижним Тагилом
20 декабря 2010, 13:28Общество
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Зимняя радуга – гало, появилась в субботу над Нижним Тагилом.
Оптический феномен могли наблюдать жители Нижнего Тагила в субботу, 18 декабря, в первой половине дня. Вокруг солнца появилось гало – зимняя радуга. Это явление было хорошо видно в центральной части города и на Вые, сообщает ntagil.org.
В период с 12 до 13 часов, когда солнце поднялось на максимальную высоту, гало представляло собой огромный световой круг, начинавшийся чуть выше линии горизонта и уходящий высоко в небо.
Гало́ возникает вследствие преломления света кристаллами льда или снега,образующими перистые облака. А поскольку перисто-слоистые облака обычновходят в систему облаков теплого фронта, зачастую появление гало связывают с предстоящим ослаблением морозов.
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