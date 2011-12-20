Американец подал иск против Harley-Davidson

При этом иск американца основывается на том, что он думал, что его мотоцикл снабжен системой ABS, в то время как тот не был ею оснащен.

Джек Уилсон (Jack Wilson) попал в аварию на шоссе Highway 99 в Калифорнии. Полицейским он заявил, что его система ABS почему-то не сработала, в то время как впоследствии выяснилось, что его мотоцикл Harley-Davidson Road Glide 2008 года выпуска никогда и не был ею оснащен.

По словам Уилсона, значок на панели приборов мотоцикла позволял предполагать, что ABS на байке есть. Кроме того, о том, что ABS на байке есть, ему говорил и продавец во время покупки мотоцикла, как утверждает Уилсон.

Защита производителя утверждает, что по нынешней технологии лампочка со значком ABS ставится на все приборки мотоциклов, даже если ABS на них нет, и если при запуске двигателя она не загорается, из этого следует, что ABS мотоцикл не оснащен. Производитель обвиняет в аварии исключительно Уилсона, заявляя: «наездив 12 000 миль на этом мотоцикле за 15 месяцев, он уже должен был изучить его вдоль и поперек и быть в курсе, что там есть и чего нет».

Суду предстоит принять решение, виноват ли производитель в лице Harley-Davidson в том, что помещает на приборные щитки своих мотоциклов такие противоречивые значки, или нет.