Банк24.ру вошел в ТОП-10 самых рентабельных нишевых банков России

Составители ренкинга отмечают, что в лидеры самых прибыльных в относительном выражении российских банков вышли узкоспециализированные кредитные организации. Так, 7-ю и 8-ю строчки в ренкинге занялиТКС-Банк и Банк24.ру, которые, как отмечает «Банковское обозрение», «сознательно отказались от классической модели банкинга, предполагающей взаимодействие с клиентами в отделениях, и, что называется, ушли в Интернет». Это позволило Банку24.ру за 9 месяце 2011 г. получить прибыль на 429 млн.руб. больше, чем за 9 месяцев 2010 г.

Аналитики, в частности, обратили внимание на расширение функционала интернет-банка Банка24.ру. Так, юридические лица получили возможность, не выходя из офиса, в режиме онлайн, не только управлять счетами своей компании, депозитами, но и открывать новые расчетные счета, получать кредиты, выпускать корпоративные картыи многое другое. Физические лица – клиенты Банка24.ру – также могут совершать через Интернет-банк практически все возможные операции – от обмена валюты и выпуска пластиковых карт до денежных переводов и использования сервиса «Домашняя бухгалтерия». Комиссионный доход Банка24.ру на 01.10.11 вырос почти в два раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 760 млн. руб.