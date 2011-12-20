Декоративная штукатурка и отделка стен внутри помещений

Благодаря отличной адгезии, ее можно наносить на различные поверхности: металл, дерево, кирпич и др. Для этого достаточно лишь очистить поверхность от грязи и пыли (просто смыть водой). Неповторимая эластичность покрытия такого вида позволяет продлить эксплуатационные сроки и не прибегать к ремонтным работам достаточно длительное время.

Существует два совершенно разных способа образования фактуры на декоративной штукатурке. Первый – это способ отражения. Его суть заключается в том, что с помощью веничка, щеток, специальных кистей, шпательного ножа, рельефного валика или просто пальцев руки на оштукатуренную поверхность наносят какой-либо рисунок. Второй способ – это способ сочетания. После нанесения раствора его сразу же разравнивают шпателем или гладилкой. А так как в состав смеси входят частицы минералов, имеющие разную величину, то, при их перемещении, и получается фактура. Тонкослойные фактурные покрытия наносят при помощи валика, шпателя или методом простого напыления.

Если дом или здание построены совсем недавно и существует возможность усадки, то рекомендуется колорировать раствор непосредственно перед его эксплуатацией. Если красящий слой наносить на уже оштукатуренную поверхность, то в местах растяжки предполагается возможность образования неоднородности красящего материала, а, значит, внешний вид поверхности будет безнадежно испорчен. В случаях, когда усадка здания не предвидится, то покраска, как и отделка стен внутри помещения, производится обычным методом. Следует помнить, что колорировать саму штукатурку значительно дешевле, нежели проводить последующие малярные работы.