Декоративная штукатурка и отделка стен внутри помещений
Финишная декоративная штукатурка обладает целым рядом эксплуатационных и физических свойств. Она не только украшает стены фасада, а и защищает их от влияния различных природных катаклизмов, температурных перепадов, повышенной влажности и пр.
Благодаря отличной адгезии, ее можно наносить на различные поверхности: металл, дерево, кирпич и др. Для этого достаточно лишь очистить поверхность от грязи и пыли (просто смыть водой). Неповторимая эластичность покрытия такого вида позволяет продлить эксплуатационные сроки и не прибегать к ремонтным работам достаточно длительное время.
Существует два совершенно разных способа образования фактуры на декоративной штукатурке. Первый – это способ отражения. Его суть заключается в том, что с помощью веничка, щеток, специальных кистей, шпательного ножа, рельефного валика или просто пальцев руки на оштукатуренную поверхность наносят какой-либо рисунок. Второй способ – это способ сочетания. После нанесения раствора его сразу же разравнивают шпателем или гладилкой. А так как в состав смеси входят частицы минералов, имеющие разную величину, то, при их перемещении, и получается фактура. Тонкослойные фактурные покрытия наносят при помощи валика, шпателя или методом простого напыления.
Если дом или здание построены совсем недавно и существует возможность усадки, то рекомендуется колорировать раствор непосредственно перед его эксплуатацией. Если красящий слой наносить на уже оштукатуренную поверхность, то в местах растяжки предполагается возможность образования неоднородности красящего материала, а, значит, внешний вид поверхности будет безнадежно испорчен. В случаях, когда усадка здания не предвидится, то покраска, как и отделка стен внутри помещения, производится обычным методом. Следует помнить, что колорировать саму штукатурку значительно дешевле, нежели проводить последующие малярные работы.
Применение декоративной штукатурки является альтернативным вариантом для отделки стен бассейна, так как она в состоянии обеспечить прекрасную парогидроизоляцию. Основу раствора составляют материалы, которые делают покрытие максимально устойчивым к вибрации и агрессивной среде, имеют защиту от плесени и грибковых возникновений, не пропускают воду и долговечны в эксплуатации. Такое покрытие в своей основе напоминает шпаклевочные составы, используемые для герметизации корабельных швов.