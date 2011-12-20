Готовится к выходу новая Chevrolet Impala

В General Motors не спешат делиться техническими подробностями, однако, как сообщает агентство Automotive News, для разработки Chevrolet Impala будет использована та же самая платформа Epsilon, на которой базируется седан Cadillac XTS. Вполне возможно, что оба седана разделят и моторную гамму, в которую войдут двухлитровый турбодвигатель и традиционный 3,5-литровый атмосферный V6.

Известно, что оба седана будут предлагаться как в передне-, так и в полноприводной модификации. Однако, по сообщению агентства, полноприводный XTS появится позже, чем аналогичная Impala. Премьера же седана от Chevrolet намечена на апрель 2012 года, когда состоится автомобильная выставка в Нью-Йорке. Однако, по предварительным прогнозам, появления Impala десятого поколения в продаже не стоит ждать ранее конца 2013 года. Сообщается, что со сменой поколений седан станет более комфортабельным и получит улучшенную управляемость. Станет ли Impala очередной глобальной моделью концерна, пока неизвестно.