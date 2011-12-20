Именитый производитель шин освоит российский рынок

В конце ноября был подписан меморандум о намерениях, согласно которому фиксируется договоренность о последующей передаче активов на более чем ?200 миллионов, а также других активов, благодаря которым совокупный ежегодный объем производства СП достигнет к 2014 году 11 миллионов шин, передает российский сайт Autonews.

В конце ноября стало известно еще об одном шаге иностранных шинных производителей по пути к налаживанию производства в России. 20 ноября был заложен первый камень в строительство нового завода шин Continental под Калугой.

Также отметим, что на территории России действуют шинные заводы компаний Nokian Tyres во Всеволожске (Ленинградская обл.) и Michelin в Давыдово (Подмосковье).