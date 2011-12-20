Как облегчить вождение автомобиля для начинающих?

Для спокойного и уверенного управления автомобилем недостаточно просто знать правила дорожного движения. Нужно разбираться и в строении автомобиля. Знать, где капот, багажник, бардачок и зеркало недостаточно. Для вас же будет лучше, если вы будете разбираться, какой у вас двигатель, что где находится, и принцип работы автомобиля. Чтобы не о вас была эта фраза: "Кто-нить знает, откуда подводится газ к педали?"

Ходите ли в автошколу или занимаетесь с частным инструктором, вы не только должны прислушиваться к каждому слову и выполнять все подсказки, но и уметь воспринимать критику, и возможно несколько повышенный тон в свой адрес. Да, это может быть не очень приятно, но вы же хотите научиться водить автомобиль и не создавать проблем на дороге не только себе, но и окружающим. Многие инструктора считают, что женское вождение - это одна из загадок, которую разгадать практически невозможно. Им непонятно как они ездят, что ими руководит во время того или иного маневра, куда они смотрят во время движения, и зачем им зеркала.

Сначала при возникновении сложной ситуации может наступить какой-то ступор, то есть вы просто не будете знать, что делать и как себя вести в той или иной ситуации. Но, зная, что рядом с вами инструктор, вы чувствуете себя немного уверенней, хотя бы потому, что у него есть дополнительные педали. Был случай, когда расстояние до впереди едущего автомобиля (ну очень дорогого) начало уменьшатся очень быстро, и наступил ступор. Так вот спасли педали инструктора (правда все, что он думает, он сказал позже, а сначала сказал, что надо быть внимательней).