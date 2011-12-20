Lexus показал дизайн интерьеров будущих моделей

О новинке пока лишь известно, что ее интерьер и экстерьер продемонстрируют направление дизайна, в котором, как ожидается, будут выполнены все будущие модели японского производителя. Также сообщается, что стилистика автомобиля разработана в американской дизайн-студии Калти, расположенная в городе Ньюпорт Бич, штат Калифорния.