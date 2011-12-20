На Среднем Урале откроется три новых перинатальных центра
20 декабря 2011, 08:20ОбществоОльга
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В 2012 году их смогут оценить молодые мамы из Асбеста, Краснотурьинска, Ирбита и прилегающих районов.
Такие межмуниципальные центры уже есть в четырех городах области идоказали свою эффективность — снизилась младенческая и материнскаясмертность.
Как сообщил «Уралинформбюро» глава областного минздрава АркадийБелявский, в следующем году в регионе появятся и два специализированныхмедучреждения. В первом квартале в Верх-Нейвинске начнет работу хосписдля онкобольных. А в Карпинске откроется реабилитационный центр длянаркоманов на 25 мест. Лечение будет бесплатным и сугубо добровольным,по принципу общества анонимных алкоголиков. Курс, включающийтрудотерапию и работу с разными специалистами (в том числе психологами),рассчитан на полгода.
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