На Среднем Урале откроется три новых перинатальных центра

Такие межмуниципальные центры уже есть в четырех городах области идоказали свою эффективность — снизилась младенческая и материнскаясмертность.

Как сообщил «Уралинформбюро» глава областного минздрава АркадийБелявский, в следующем году в регионе появятся и два специализированныхмедучреждения. В первом квартале в Верх-Нейвинске начнет работу хосписдля онкобольных. А в Карпинске откроется реабилитационный центр длянаркоманов на 25 мест. Лечение будет бесплатным и сугубо добровольным,по принципу общества анонимных алкоголиков. Курс, включающийтрудотерапию и работу с разными специалистами (в том числе психологами),рассчитан на полгода.