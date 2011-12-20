Новогодняя елка может стать причиной заболеваний
Елки могут вызвать проблемы со здоровьем во время праздничного сезона. К такому выводу пришли ученые из Медицинского университета Апстейт в Нью-Йорке (Upstate Medical University), пишет The Telegraph.
По словам специалистов, не стоит спешить судить тех, кто вдруг заболевает в праздники и портит всем настроение, ведь недомогания (начиная от кашля, свистящего дыхания и заканчивая вялостью и бессонницей) могут возникнуть от ели. Ученые называют это состояние «синдромом рождественской елки». Как они объясняют, данный синдром вызван плесенью на деревьях, споры которой при вдыхании приводят к проблемам со здоровьем.
Эксперты проводили исследование на протяжении четырех недель в пик респираторных заболеваний: за 2 недели до 25 декабря и 2 недели после. Они проанализировали образцы кусочков из 28 елей, в том числе и их коры и иголок. В результате выяснилось, что в 53 материалах была плесень. По словам ученых, 70% видов плесени могут вызвать зуд носа, слезотечение, кашель, одышку, боль в груди, усталость, бессонницу, а также способствуют образованию свища (канал, возникающий при воспалительном процессе, который сопровождается образованием полостей с гноем). Некоторые виды плесени могут стать причиной развития болезни легких, вплоть до пневмонии и бронхита. Плесень растет на деревьях естественным путем, а в домашних условиях, в тепле, распространяется очень быстро.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Annals of Allergy, Asthma and Immunology, также написали о результатах другой работы, которая выявила, что если елка выставлена в доме в течение двух недель, то количество спор, переносимых по воздуху, увеличивается от 800 на 35 кубических футов (0,99 кубометр) до 5000.
Руководитель исследования доктор Лоуренс Курландски отметил, что обнаружил четкую связь между болезнью и праздничным периодом, когда в доме выставляется елка. Чтобы не стать жертвой синдрома рождественской елки, ученый рекомендует заменить ель на искусственную или, прежде чем принести в дом натуральную, промыть ее водой и оставить сохнуть. Сразу после праздников ее необходимо вынести из дома, дабы снизить вероятность развития заболеваний.