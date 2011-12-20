Новогодняя елка может стать причиной заболеваний

По словам специалистов, не стоит спешить судить тех, кто вдруг заболевает в праздники и портит всем настроение, ведь недомогания (начиная от кашля, свистящего дыхания и заканчивая вялостью и бессонницей) могут возникнуть от ели. Ученые называют это состояние «синдромом рождественской елки». Как они объясняют, данный синдром вызван плесенью на деревьях, споры которой при вдыхании приводят к проблемам со здоровьем.

Эксперты проводили исследование на протяжении четырех недель в пик респираторных заболеваний: за 2 недели до 25 декабря и 2 недели после. Они проанализировали образцы кусочков из 28 елей, в том числе и их коры и иголок. В результате выяснилось, что в 53 материалах была плесень. По словам ученых, 70% видов плесени могут вызвать зуд носа, слезотечение, кашель, одышку, боль в груди, усталость, бессонницу, а также способствуют образованию свища (канал, возникающий при воспалительном процессе, который сопровождается образованием полостей с гноем). Некоторые виды плесени могут стать причиной развития болезни легких, вплоть до пневмонии и бронхита. Плесень растет на деревьях естественным путем, а в домашних условиях, в тепле, распространяется очень быстро.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Annals of Allergy, Asthma and Immunology, также написали о результатах другой работы, которая выявила, что если елка выставлена в доме в течение двух недель, то количество спор, переносимых по воздуху, увеличивается от 800 на 35 кубических футов (0,99 кубометр) до 5000.