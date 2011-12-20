По факту появления в Нижнем Тагиле фальшивого расчетного центра возбуждено уголовное дело

Некоторое время назад на Вагонке появились объявления о том, что по адресу Зари, 31, в помещении бывшего бильярдного клуба, по многочисленным просьбам, открылся новый филиал ООО «Расчеты и платежи», рассказал нам заместитель прокурора Дзержинского района Николай Коваленко.

Однако официальные представители РиП заявили, что никакого отношения к новому филиалу не имеют. В этом лже-«филиале» плату за жилищные услуги от жителей района принимали три сотрудника. И даже выдавали заплатившим чек.

Только вот все деньги уходил не ресурсоснабжающим организациям, а на банковский счёт физического лица. За два дня мошенники собрали 200 тысяч рублей, которые тагильчане принесли, чтобы заплатить за квартиру. Кто организовал аферу, сейчас выясняется, рассказал нам заместитель прокурора Дзержинского района Николай Коваленко.

Помещение, где располагался фальшивый РиП уже печально известно правоохранителям – там располагались игровые автоматы. Николай Коваленко заверил, что людям, отдавшим плату за коммуналку мошенникам, не придётся платить дважды – вопрос с перечислением денег ресурсникам должен разрешиться.