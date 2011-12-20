Руслан Щеглов: «Тагил, я люблю тебя» - фильм, который поможет изменить имидж города

TagilCity.ru: Расскажите, пожалуйста, о проекте.

Руслан Щеглов: Сейчас имидж города стал «хромать и хворать», когда им никто не занимается – это приводит к плачевным ситуациям. И мы решили частично помочь имиджу Нижнего Тагила.

Мы планируем создать фильм «Тагил, я люблю тебя», в котором каждый может принять участие. Это будет и профессиональное, и непрофессиональное, но игровое кино. Оно будет состоять из 8-ми новелл и будет так или иначе передавать настроение и интересы каждого жителя, который дорожит своим городом, который ему нравится. Подчеркиваю, нравится. В новеллы проекта будут отбираться только положительные истории. Всего мы планируем собрать порядка 100 новелл из которых будут отобраны победители делится с нами Руслан Щеглов.

TagilCity.ru: Как будет выбираться победитель?

Руслан Щеглов: Сейчас уже набирается компетентное жюри, состоящее не только из нынешних тагильчан, но и тех тагильчан, которые покинули город, но очень любят его. Они будут отбирать из, надеюсь, большого количества проектов. Состав жюри еще не утвержден, и если кто-то хочет участвовать в жюри, мы с удовольствием его примем. Хочу отметить, что у нас нет никаких ограничений ни по жюри, ни по участникам, ни по тому, что показывать внутри фильма.

TagilCity.ru: Очень многие наши посетители интересуются, как можно принять участие в проекте. Есть ли какие-то ограничения, требования?

Руслан Щеглов: Мы не ограничиваем авторов фильмами о современной жизни города и с удовольствием рассмотрим исторические проекты. Жизнь Нижнего Тагила настолько насыщенна и многогранна, что можно показать просто обыкновенное отношение людей к городу. В принципе, вы можете посмотреть фильмы «Париж, я люблю тебя» или «Москва, я люблю тебя». Вы поймете, что мы ничего нового не изобретаем, просто берем опробованный проект и реализуем его.

TagilCity.ru: А на какой камере можно снимать свой фильм?

Руслан Щеглов: Не надо стесняться непрофессиональных камер, не надо стесняться телефонов и цифровых фотоаппаратов. Сегодня очень много есть вариантов снять кино, и не обязательно его делать профессиональной аппаратурой. Можно и на любительскую камеру хорошо и красиво снять.

TagilCity.ru: Какой продолжительности будет фильм?

Руслан Щеглов: Каждый фильм, который мы примем на конкурс, должен быть продолжительностью 5-7 минут. Если будет меньше – это тоже хорошо, отснятые материалы длиннее 7-ми минут также будут рассматриваться в проекте, но при монтаже мы их «причешем» до нужного формата. Что это значит: это значит, что участники могут снимать все, что угодно и сколько угодно много, а мы потом дадим профессиональных монтажеров, которые потом сделают из этого 5-7 минутные фильмы. Так что вы, как авторы, можете не переживать, что у вас что-то не получится.

TagilCity.ru: А на какую помощь могут рассчитывать участники?

Руслан Щеглов: У нас на каждом этапе будут консультанты, к которым вы можете обращаться. Они подскажут, например, как из данного сюжета можно сделать новеллу. А вот как правильно снимать – мы тут даже помогать не будем, это надо снимать самим: находить объекты, находить костюмы.

Я знаю точно: именно с таких маленьких проектов начинается большое кино. Чем больше новичков будет участвовать в этом проекте, тем лучше. И не надо стесняться и бояться, что что-то не получится. Мы при монтаже поможем исправить какие-то ошибки. Самое главное – это сценарий. Хороший сюжет – залог удачного фильма. Есть много неудачных фильмов по хорошим сценариям, но нет ни одного хорошего фильма – по-плохому уверен Руслан Щеглов.

TagilCity.ru: А что еще нужно участникам?

Руслан Щеглов: Нужно желание и любовь к городу Нижнему Тагилу. Не обязательно быть жителем города, иметь прописку и большие финансы. Для создания хорошего фильма вам понадобится хорошее настроение, интересный сценарий и друзья, которые смогут вас поддержать и помочь.

Вопрос от Валерии: Руслан, выйдет ли этот фильм в широкий прокат? Можно ли будет его купить на дисках?

Руслан Щеглов: У нас есть цель минимум и цель максимум. Максимум -показать фильм на больших экранах и телевидении. Минимум – выложить винтернет и выпустить на DVD. В любом случае мы постараемся сделать изпроекта Праздник.

TagilCity.ru: Какую помощь могут оказать вашему проекту желающие?

Руслан Щеглов: На сегодня рассматриваются варианты призовучастникам, чтобы мы отличили самих лучших. И это все связано соспонсорами. Поэтому через TagilCity.ru хочу обратиться ко всем людям,небезразличным к нашей идее, чтобы они поддержали ее и взяли на себячасть расходов. Мы готовы предложить рекламную площадку для будущихспонсоров.

А если кто-то хочет подключиться к информационной поддержке – мы с удовольствием примем такие предложения.

TagilCity.ru: Давайте поговорим о темах для фильмов. О чем можно снимать, что вы ждете от авторов?

Руслан Щеглов: Я знаю, что на TagilCity.ru был проведен опрос о том,каким темам может быть посвящен фильм о Нижнем Тагиле. И оченьзамечательно, что вы это сделали. Как мы видим, в лидерах темы,относящиеся к истории Нижнего Тагила, заводам и фабрикам, а также ктрудовым династиям.

Я думаю, что можно взять любую историю любых людей, которые сейчасживут в Нижнем Тагиле, - молодых или не молодых. Можно осветить проблемуотцов и детей. Можно просто сделать фильм из истории на свадьбе иливечеринке. Можно развить весёлую историю до маленького фильма. Хорошо,если бы подключились к проекту студии промышленных предприятий – онимогут сделать «заводские фильмы».

Лично мне бы, конечно хотелось затронуть именно историюНижнего Тагила. Она богата интересными случаями, примеров которых нетбольше в России. Например, мало кто знает, что в 1670 году на территориибудущего Нижнего Тагила уже существовал первый на Урале завод попроизводству металла. И это было еще до того, как пришили на УралДемидовы. Но почему-то на это факт мало кто обращает внимание. А ктосказал, что Тагилу 290 лет? По моему мнению, ему гораздо больше. Еслибрать юридически, Тагил признали городом только в 20 веке, а если егобрать как русское поселение на Урале – история идет именно от 1670 года.С это момента и нужно вести отчет Дня города Нижнего Тагила уверен Руслан Щеглов.

Был и еще один интересный факт, связанный с Нижним Тагилом: уже вXVII веке здесь, выражаясь современным языком, была узаконенная игорнаязона, возможно, первая в России. Я бы с удовольствием снял на эти темыдаже не короткометражку, а полноценный фильм!

TagilCity.ru: Жители города хотели бы видеть в фильме истории и о студентах, жизни молодежи. Как вы думаете, почему?

Руслан Щеглов: Не надо забывать, что Нижний Тагил всегда был городом воплощения мечты. Сюда бежали от Ивана Грозного, от Петра I. Демидовы приехали на Урал, чтобы улучшить положение страны и построить новые заводы. В советское время сюда ехала молодежь, студенты, которые строили заводы и фабрики. И все, чтобы воплотить мечту - улучшить жизнь.

Сейчас молодежь немного забыла, что Нижний Тагил – это город, в котором могут сбываться мечты. А мы через наш проект постараемся об этом напомнить. Изучайте свою историю, и вы поймете свое будущее.

Вопрос от Юлии: 290-летие уже совсем скоро, а насколько я знаю, процесс создания фильма занимает много времени: его нужно не только снять, но еще и смонтировать. За какой срок, вы думаете, получится создать такой фильм, и когда мы его сможем посмотреть?

Руслан Щеглов: Сроки проекта на самом деле есть, мы хотим затронуть максимально все времена года. Чтобы участники могли снимать видео и весной, и зимой, и летом. Поэтому окончательный прием проектов на конкурс закончится 20 июня 2012 года. И до этого момента будут монтироваться некоторые фильмы, и после этого. А после будет ждать большой монтаж. И лишь 8 останутся в финале.

Уже с середины мая жюри будет заниматься отбором работ. Проекты будут сдаваться, и мы планируем начать работу жюри в это время. До конца июля, то есть как раз ближе к юбилею Нижнего Тагила, мы определим восемь победителей. Далее будет идти монтаж, который мы планируем закончить к концу октября, к ноябрю 2012 года. Поэтому весь проект займет 1 год. А сейчас мы надеемся, что наш проект станет определенным толчком для какого-то более крупного проекта.

TagilCity.ru: К нам обратилась Студия игрового фильма «Амальгама» в ГДДЮТ. Как они могли бы принять участие в этом проекте?

Руслан Щеглов: С удовольствием примем всех в наши ряды -и профессиональные студии, и любителей. Самое главное, помните: если у вас есть камера, но нет идей, вы всегда можете найти того, кто уже подготовил сценарий и нашел актеров, но у него нет техники. Мы с удовольствием поможем всем объединиться.

По всем вопросам относительно проекта «Тагил, я люблю тебя» вы можете обращаться

по телефону +7 912 262 19 19 и на почту kinozoloto@yandex.ru (Щеглов Руслан).