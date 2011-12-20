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Руслан Щеглов: «Тагил, я люблю тебя» - фильм, который поможет изменить имидж города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Руслан Щеглов: «Тагил, я люблю тебя» - фильм, который поможет изменить имидж города

20 декабря 2011, 10:59ОбществоАлександра Логинова
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