Стала известна страна в Европе с наиболее психически нездоровым населением

Ученые констатируют: итальянцы – стареющая нация, хотя в целом и здоровая. Например, смертность от болезней сердца и сосудов сократилась, равно как и от рака. Но серьезное беспокойство у медиков вызывает психическое здоровье итальянцев.

В Италии очень многие теперь страдают от депрессии и расстройств личности. Грусть и меланхолия - такие несвойственные ранее жителям Италии явления - отвоевывают себе все больше пространства. Итальянцы сегодня - одна из самых психически нездоровых наций Европы.