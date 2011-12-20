Стала известна страна в Европе с наиболее психически нездоровым населением
20 декабря 2011, 16:48ОбществоВалерия Лошкарева
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По последним данным итальянских ученых-медиков, среди жителей Италии резко возросло количество случаев развития тревожных состояний и хронических психологических расстройств.
Ученые констатируют: итальянцы – стареющая нация, хотя в целом и здоровая. Например, смертность от болезней сердца и сосудов сократилась, равно как и от рака. Но серьезное беспокойство у медиков вызывает психическое здоровье итальянцев.
В Италии очень многие теперь страдают от депрессии и расстройств личности. Грусть и меланхолия - такие несвойственные ранее жителям Италии явления - отвоевывают себе все больше пространства. Итальянцы сегодня - одна из самых психически нездоровых наций Европы.
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