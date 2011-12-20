Туристический автобус с детьми перевернулся на крутом повороте

Через несколько часов туристам был предоставлен другой автобус. Однако спустя 25 км пути он тоже начал терять управление на скользкой дороге. Во время остановки у магазина в одном из сел порывом ветра его снесло с дорожной насыпи к зданию магазина. Выехать обратно на дорогу автобусу помогли спасатели, поскольку выбраться самостоятельно водитель не смог из-за плохих дорожных условий.