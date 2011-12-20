Туристический автобус с детьми перевернулся на крутом повороте
20 декабря 2011, 13:10ОбществоРОман БОТов
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В Вологодской области перевернулся туристический автобус, везший детей в Великий Устюг. Водитель автобуса Mercedes-Benz, следовавшего из Нижнего Новгорода в Великий Устюг, на крутом повороте у деревни Козловка Никольского района Вологодской области не справился с управлением на заснеженной дороге, автобус съехал в кювет и перевернулся на бок. Все 27 пассажиров автобуса, 14 из которых – дети, были доставлены в гостиницу «Рубин», никто из них не пострадал.
Через несколько часов туристам был предоставлен другой автобус. Однако спустя 25 км пути он тоже начал терять управление на скользкой дороге. Во время остановки у магазина в одном из сел порывом ветра его снесло с дорожной насыпи к зданию магазина. Выехать обратно на дорогу автобусу помогли спасатели, поскольку выбраться самостоятельно водитель не смог из-за плохих дорожных условий.
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