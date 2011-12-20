Уралвагонзавод вложит в тагильские школы 15 млн рублей
Уралвагонзавод намерен тесно сотрудничать с общеобразовательными учреждениями Дзержинского района.
В 2012 году двадцати школам Дзержинского района будет выделено 15миллионов рублей. Каждая школа получит примерно по 750 тысяч. Из них,ориентировочно, 100 тысяч пойдут на организацию поездок учеников наолимпиады и конкурсы, а остальные – на ремонт школ и оборудованиекабинетов физики мультимедийной техникой, сообщили TagilСity.ru впресс-службе корпорации.
За каждым общеобразовательным учреждением закреплено подразделение Уралвагонзавода.
На базе отдела подготовки кадров Уралвагонзавода будет организованознакомство с рабочими профессиями. На них старшеклассники смогутполучить начальные навыки таких профессий, как фрезеровщик, слесарь идругих. Для этого сотрудники отдела подготовки кадров УВЗ совместно сгородским Управлением образования и администрациями школ района в самомближайшем времени должны разработать программу профориентации учащихсяпо профилю металлургического, вагоносборочного и механосборочногопроизводств.
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