Уралвагонзавод вложит в тагильские школы 15 млн рублей

В 2012 году двадцати школам Дзержинского района будет выделено 15миллионов рублей. Каждая школа получит примерно по 750 тысяч. Из них,ориентировочно, 100 тысяч пойдут на организацию поездок учеников наолимпиады и конкурсы, а остальные – на ремонт школ и оборудованиекабинетов физики мультимедийной техникой, сообщили TagilСity.ru впресс-службе корпорации.