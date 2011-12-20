В 2012 году МВД будет выдавать талоны ТО в 59 техпунктах
В 2012 году Министерство внутренних дел будет проводить техосмотр и выдавать соответствующие талоны на 59 техстанциях в 22 регионах России. Об этом на семинаре Российского союза автостраховщиков (РСА), который со следующего года займется аккредитацией пунктов ТО, заявил первый заместитель начальника главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Владимир Швецов, сообщает РБК.
С 1 января 2012 года в России начнет действовать новый закон о техосмотре. Он освобождает от этой процедуры легковые автомобили возрастом до трех лет. Машины возрастом от трех до семи лет будут проверять раз в два года, а старше семи лет – один раз в год. При этом без талона ТО автовладелец не сможет приобрести полис страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).
По мнению Швецова, новый закон может создать трудности владельцам новых машин, которые собираются поехать за границу на собственном автомобиле. Поскольку новые легковушки освободят от ТО, то талон им выдаваться не будет. Между тем, этот документ у водителей могут потребовать на границе при въезде в другие государства. В настоящее время МВД работает над устранением этой проблемы, отметил Швецов.
Как сообщалось ранее, со следующего года проводить техосмотр смогут как государственные, так и частные компании – для этого им необходимо будет получить соответствующую аккредитацию в РСА. Союз также будет следить за соблюдением порядка проведения техосмотра и рассматривать жалобы от автовладельцев.