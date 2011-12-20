В 2012 году МВД будет выдавать талоны ТО в 59 техпунктах

С 1 января 2012 года в России начнет действовать новый закон о техосмотре. Он освобождает от этой процедуры легковые автомобили возрастом до трех лет. Машины возрастом от трех до семи лет будут проверять раз в два года, а старше семи лет – один раз в год. При этом без талона ТО автовладелец не сможет приобрести полис страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

По мнению Швецова, новый закон может создать трудности владельцам новых машин, которые собираются поехать за границу на собственном автомобиле. Поскольку новые легковушки освободят от ТО, то талон им выдаваться не будет. Между тем, этот документ у водителей могут потребовать на границе при въезде в другие государства. В настоящее время МВД работает над устранением этой проблемы, отметил Швецов.