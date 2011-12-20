В четверг центр Нижнего Тагила останется без холодной воды
20 декабря 2011, 16:29Общество
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По сообщению МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил», начиная с 9 утра 22 декабря и вплоть до окончания работ 23 декабря будет прекращена подача холодной воды в дома центральной части города.
Это связано с проведением ремонтных работ на водоводе диаметром 600 мм.Кроме того, в этот же период будет снижено давление холодной воды наТагилстрое, Руднике им. III Интернационала, Вые и Красном Камне. Горячееводоснабжение сохранится без ограничений, сообщается на сайте ntagil.org.
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