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В четверг центр Нижнего Тагила останется без холодной воды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В четверг центр Нижнего Тагила останется без холодной воды

20 декабря 2011, 16:29Общество
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