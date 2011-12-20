В четверг центр Нижнего Тагила останется без холодной воды

Это связано с проведением ремонтных работ на водоводе диаметром 600 мм.Кроме того, в этот же период будет снижено давление холодной воды наТагилстрое, Руднике им. III Интернационала, Вые и Красном Камне. Горячееводоснабжение сохранится без ограничений, сообщается на сайте ntagil.org.