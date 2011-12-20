В декабре скачков цен на продукты в Нижнем Тагиле не зафиксировано

Таковы итоги декабрьского мониторинга цен, который провел отдел поразвитию потребительского рынка и услуг Администрации города.

Наоборот, предновогодние дни в магазинах Нижнего Тагила– период скидок. Торговые площадки в стремлении привлечь большепокупателей снижают цены на товары, которые пользуются особым спросом наканунеНового года.

Ситуация с ценами в этом году в целом намного спокойнее, чем в прошлом,сообщила TagilCity.ru заместитель начальника отдела по развитиюпотребительского рынка и услуг Галина Веверица.

Во второй половине года на 30% выросли цены на мясо, что связано симпортом мясных изделий. Осенью традиционно повысились цены на молочныепродукты (на 10 %) и овощи (на 5-6 %).

Добавим, что отдел отслеживает розничные цены только на социальнозначимые товары. Список товаров, утвержденный правительством РФ,включает 24 позиции, среди них: мясо, молоко, хлеб, овощи, крупы, мука,яйца, соль, сахар, чай.

Однако Новый год для многих не обходится не только без этих продуктов, но еще и без алкоголя. Цены на винно-водочную продукцию накануне праздников не повышаются, заверили TagilCity.ru в одном из магазинов, специализирующихся на продаже алкоголя. А приобрести винные изделия по акции можно даже дешевле, чем в другое время года.