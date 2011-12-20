В Екатеринбурге театр Коляды бесплатно покажет спектакль для ВИЧ-положительных детей

Дети и их родители, которые хоть раз побывали в театре, по словамврачей, начинают готовиться к Новому году за два месяца. Здесь всегда ихждет веселый и увлекательный спектакль, а также интересные конкурсы и,конечно же, подарки.

40 подарков для детей куплены на средства, вырученные в ходе акции«Позаботься о детях и о себе!». В этом году удалось получить 12 тыс.руб. — больше по сравнению с прошлым в два раза, когда было выручено 5тыс. 600 руб.