В Екатеринбурге театр Коляды бесплатно покажет спектакль для ВИЧ-положительных детей
20 декабря 2011, 08:33ОбществоОльга
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В театре Коляды пройдет новогодняя елка для маленьких пациентов Свердловского областного центра по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции. Также для ребят четвертый год подряд артисты театра бесплатно сыграют спектакль, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минздрава региона.
Дети и их родители, которые хоть раз побывали в театре, по словамврачей, начинают готовиться к Новому году за два месяца. Здесь всегда ихждет веселый и увлекательный спектакль, а также интересные конкурсы и,конечно же, подарки.
40 подарков для детей куплены на средства, вырученные в ходе акции«Позаботься о детях и о себе!». В этом году удалось получить 12 тыс.руб. — больше по сравнению с прошлым в два раза, когда было выручено 5тыс. 600 руб.
Добавим, в этом году в Свердловской области впервые взяты в семьи 16 детей с диагнозом ВИЧ. Большой вклад в формирование толерантного отношения к ВИЧ-положительным детям внеслинеравнодушные жители Екатеринбурга, представители творческойинтеллигенции города, СМИ и представители бизнеса.
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