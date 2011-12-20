В ГАИ заинтересовались предложениями об ограничениях для начинающих водителей
В ноябре 2011 года в ряде подразделений Госавтоинспекции в 69 субъектах РФ были проведены соответствующие опросы. Население высказало ряд предложений по улучшению работы подразделений, сообщает Интрефакс, со ссылкой на официального представителя дорожной полиции Владимир Шевченко.
В частности, по его словам, водители считают нужным сократить время проведения проверок по заявлениям, исключить направление запросов почтой, увеличить штатную численность инспекторов по приему документов и создать регистрационно-экзаменационные пункты в каждом районе.
Опрошенные водители предлагали обращать особое внимание на качество подготовки в автошколах, ввести ограничения для водителей-новичков по мощности двигателя управляемого автомобиля и скорости движения, уменьшить размер пошлины за выдачу регистрационных знаков, бывших в употреблении, и предоставить возможность покупать понравившиеся номера на аукционе, - сказал представитель главка.
ГУОБДД учтет все пожелания. Ряд внесенных предложений не относится к компетенции ГИБДД, однако все они были переданы в профильные министерства и ведомства для принятия соответствующих решений, - сказал Владимир Шевченко.
По данным Госавтоинспекции, российские водители положительно оценивают изменения в работе ГИБДД, касающиеся упрощения процедур регистрации и проведения техосмотра автомобилей, а также приема квалификационных экзаменов.
Выяснилось, что большинство граждан - почти 95% от общего числа опрошенных - знают о том, что теперь при смене собственника машины можно сохранить регистрационный знак, а также получить дубликат талона техосмотра.
Водители прекрасно осведомлены, что уже не нужно предъявлять медицинскую справку при прохождении техосмотра.
Он отметил, что водители весьма довольны нововведениями, так как эти решения позволили сократить продолжительность самих процедур и связанных с ними финансовых затрат примерно на 40-45%.