В ГАИ заинтересовались предложениями об ограничениях для начинающих водителей

В частности, по его словам, водители считают нужным сократить время проведения проверок по заявлениям, исключить направление запросов почтой, увеличить штатную численность инспекторов по приему документов и создать регистрационно-экзаменационные пункты в каждом районе.

Опрошенные водители предлагали обращать особое внимание на качество подготовки в автошколах, ввести ограничения для водителей-новичков по мощности двигателя управляемого автомобиля и скорости движения, уменьшить размер пошлины за выдачу регистрационных знаков, бывших в употреблении, и предоставить возможность покупать понравившиеся номера на аукционе, - сказал представитель главка.

ГУОБДД учтет все пожелания. Ряд внесенных предложений не относится к компетенции ГИБДД, однако все они были переданы в профильные министерства и ведомства для принятия соответствующих решений, - сказал Владимир Шевченко.

По данным Госавтоинспекции, российские водители положительно оценивают изменения в работе ГИБДД, касающиеся упрощения процедур регистрации и проведения техосмотра автомобилей, а также приема квалификационных экзаменов.

Выяснилось, что большинство граждан - почти 95% от общего числа опрошенных - знают о том, что теперь при смене собственника машины можно сохранить регистрационный знак, а также получить дубликат талона техосмотра.

Водители прекрасно осведомлены, что уже не нужно предъявлять медицинскую справку при прохождении техосмотра.