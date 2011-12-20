В России будут окрываться диализные центры «уральского производства»
20 декабря 2011, 16:22ОбществоВалерия Лошкарева
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Проект по строительству отечественных диализных центров станет из уральского общероссийским.
Как рассказал JustMedia руководитель Уральского фармкластера Александр Петров, сейчас в Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле, по инициативе фармкластера строится сеть диализных центров. Аппараты диализа и медикаменты для процедур производят уральские предприятия.
По поручению Дмитрия Медведева, пилотный проект по обеспечению диализными клиниками будет проводиться по всей стране отметил Александр Петров.
В рамках реализации проекта подписано соглашение о строительстве уральских клиник диализа более чем в 20 регионах России. Первые центры появятся в Тольятти, Грозном и Московской области.
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