В России будут окрываться диализные центры «уральского производства»

Как рассказал JustMedia руководитель Уральского фармкластера Александр Петров, сейчас в Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле, по инициативе фармкластера строится сеть диализных центров. Аппараты диализа и медикаменты для процедур производят уральские предприятия.

По поручению Дмитрия Медведева, пилотный проект по обеспечению диализными клиниками будет проводиться по всей стране отметил Александр Петров.