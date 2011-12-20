Вступление России в ВТО: за и против

Эксперты, представители бизнеса, общественности, чиновники не перестают обсуждать последствия присоединения к ВТО, хотя почти никто, за исключением переговорщиков, достоверно не знает всего объема обязательств страны.

Среди выгод и преимуществ вступления в ВТО для России называют следующие процессы:

ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ. Современная экономика может эффективно развиваться только при активном взаимодействии с мировым рынком товаров и услуг. И ВТО играет не последнюю роль при определении правил игры на этом рынке.

РАЗВИТИЕ ЦИВИЛИЗОВАННОГО БИЗНЕСА через внедрение в российское законодательство и соответствующую практику внешнеэкономической деятельности международного опыта в области регулирования торговли, норм и правил ВТО

СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ: повышение конкуренции на внутреннем рынке заставит бизнес больше вкладывать в развитие и переоборудование производства, повышение конкурентоспособности своей продукции.

ДОСТУП К РЫНКАМ. Россия получит выходы на новые рынки, которые сегодня фактически закрыты.

Это в первую очередь:

Среднее и тяжелое машиностроение

Оборонная промышленность

Интеллектуальные технологии – высокие технологии, инновации

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА, в основном в конкурентных областях:

Энергетика

Сырьевые отрасли

Перерабатывающие отрасли

Рыбная промышленность

Сфера услуг

Туризм

Рост производства в наиболее сильных и конкурентных отраслях будет означать РОСТ УРОВНЯ ЖИЗНИ В СТРАНЕ:

Рост рабочих мест, занятости, зарплат

Повышение культуры производственных отношений

Рост демографии

Снижение преступности

А теперь возможные минусы для России:

РОСТ КОНКУРЕНЦИИ. Российской промышленности, подчас сильно устаревшей, придется конкурировать не с абстрактными среднестатистическими зарубежными компаниями, а с сильнейшими мировыми игроками – ведь именно такие компании обладают волей и достаточными ресурсами, чтобы захватить открывшиеся рынки в России. Некоторые из них уже сегодня более чем успешно работают на российском рынке – P& G, Mars, Coca-Cola, Unilever, BP, Texaco, GM, Boeing, Sony, Philips, LG и многие другие.

ПОГЛОЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА зарубежными компаниями. В условиях повышения конкуренции неизбежно поглощение относительно слабых производств.

ЗАКРЫТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ. Наплыв дешевого импорта приведет к закрытию ряда самых слабых производств не выдержавших конкуренции и нарастанию безработицы.

РОСТ ЦЕН. России придется в ближайшие годы выровнять свои внутренние цены на энергоносители и транспортные тарифы с мировыми, что отрицательно скажется на себестоимости производства, приведет к дополнительной инфляции и снижению конкурентоспособности на мировом рынке продукции энергоемких производств (металлургии) и обрабатывающей промышленности.

ОТТОК КАПИТАЛОВ из России – имеется ввиду отток прибыли от деятельности российских филиалов западных компаний за рубеж на счета их центральных управляющих структур с целью выплаты дивидендов. Справедливости ради следует отметить, что этому процессу будет предшествовать относительно более короткий процесс инвестирования в Российскую экономику.

Возникают УГРОЗЫ ДЛЯ РЯДА ОТРАСЛЕЙ в связи с ликвидацией защитных барьеров. Наиболее уязвимые отрасли: аграрный сектор, металлургия – высокая энергоемкость производства, машиностроение и другие.

УХУДШЕНИЕ НАПОЛНЯЕМОСТИ БЮДЖЕТА. Таможенные пошлины формируют до 37% федерального бюджета. При вступлении в ВТО России придется пойти на смягчение таможенного режима, что может отрицательно сказаться на наполняемости бюджета. Справедливости ради, надо отметить, что это снижение не будет критичным, пока государство получает сверхприбыли от возросших цен на нефть.

УГРОЗА МАЛОМУ БИЗНЕСУ. С учетом нынешнего отношения и незаинтересованности со стороны государства к развитию малого бизнеса и особенно с учетом его, государства небольшой осведомленности о нуждах малого бизнеса, можно предположить, что государство приложит не слишком много и не слишком квалифицированных усилий, чтобы обеспечить малому бизнесу комфортные условия после вступления в ВТО.

УГРОЗА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Страна станет еще более зависимой от импорта продовольствия. Без повышения импортных пошлин вытеснить импорт с отечественного рынка будет очень сложно.

СЫРЬЕВОЙ ПРИДАТОК ЗАПАДА. Резкое усиление конкуренции со стороны иностранных производителей товаров и услуг на внутреннем рынке, которое может привести к спаду промышленного и сельскохозяйственного производства, еще более усилится сырьевая специализация России.