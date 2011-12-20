Жительница Нижнего Тагила отпраздновала 100-летий юбилей

Клавдия Ивановна прожила нелегкую жизнь, испытала немало трудностей, таких как раскулачивание родительской семьи, тяжелые голодные военные и послевоенные годы. Физически сложной была в 60-х годах прошлого века работа мойщицой вагонов на УВЗ, а также санитаркой в городской больнице №1, откуда Клавдия Ивановна ушла на пенсию.

Прожить 100 лет долгожительнице помогли любовь и забота близких, сила и молодость души. Несмотря на возраст, Клавдия Ивановна до сих пор обладает прекрасной памятью. Вместе с председателем Совета ветеранов городской больницы №1 Ниной Чернобай она поименно вспомнила тех врачей и санитарок, с которыми работала в этом медучреждении. По завершении встречи Клавдия Ивановна пригласила почаще приходить к ней в гости.