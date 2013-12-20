Долгожданные площадки построены

После долгого совещания специальной комиссии компании «DeSheli» было принято решение о том, что двор будет выбран не один, а все, о которых успели рассказать участники.

30.09 мы уже рассказали о счастливых обладателях детской площадки, во дворе дома по ул. Пархоменко, 139.

А совсем недавно были установлены еще три площадки в следующих дворах:

1. ул. Тельмана дома 6,8; ул.Орджоникидзе дома 17,19; ул. Ильича дома 9,11,13;

2. пр. Вагоностроителей, д.55, ул. Сибирская дома 77,79;

3. ул. Сибирская, д.105.

Каждый ребенок достоин чистой, красивой и функциональной игровой детской площадки. Новые комплексы, состоящие из множества элементов, таких как песочница, горка, качели, спортивный городок, должны помогать и укреплять физическое здоровье детей.