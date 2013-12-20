Долгожданные площадки построены
В августе косметическая компания «DeSheli» совместно с городским порталом TagilCity.ru объявила конкурс на самый неблагоустроенный двор города. Жители всех микрорайонов города активно присылали фото и письма с просьбой помочь именно их двору.
После долгого совещания специальной комиссии компании «DeSheli» было принято решение о том, что двор будет выбран не один, а все, о которых успели рассказать участники.
30.09 мы уже рассказали о счастливых обладателях детской площадки, во дворе дома по ул. Пархоменко, 139.
А совсем недавно были установлены еще три площадки в следующих дворах:
1. ул. Тельмана дома 6,8; ул.Орджоникидзе дома 17,19; ул. Ильича дома 9,11,13;
2. пр. Вагоностроителей, д.55, ул. Сибирская дома 77,79;
3. ул. Сибирская, д.105.
Каждый ребенок достоин чистой, красивой и функциональной игровой детской площадки. Новые комплексы, состоящие из множества элементов, таких как песочница, горка, качели, спортивный городок, должны помогать и укреплять физическое здоровье детей.
Благоустроенные дворы, с безопасными игровыми комплексами, должны появиться в каждом жилом секторе города. На это потребуется время, но результат стоит этих ожиданий. Поэтому с наступлением весны компания «DeSheli» продолжит обустраивать дворы Нижнего Тагила.