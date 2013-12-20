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Москвичи выиграли лицензию на разработку щебеночного карьера в парке «Юрьев камень»: в Нижнем Тагиле ходят печальные слухи
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Москвичи выиграли лицензию на разработку щебеночного карьера в парке «Юрьев камень»: в Нижнем Тагиле ходят печальные слухи

20 декабря 2013, 11:15Общество
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