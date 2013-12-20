Москвичи выиграли лицензию на разработку щебеночного карьера в парке «Юрьев камень»: в Нижнем Тагиле ходят печальные слухи

Тогда на защиту родной земли встали не только активисты, но и многие влиятельные лица, в том числе, депутаты Нижнетагильской городской и пригородной думы. Казалось бы, московская фирма ООО «Базальт Шунгит», которая впоследствии перерегистрировалась на территории Свердловской области в ООО «Юрьев Камень», оставила территорию в покое.

Однако не тут-то было. Сегодня в редакцию TagilCity.ru обратился Андрей Волегов, который сообщил, что вчера, активисты, спасающие Уралец от добычи платины, находились в Администрации, на встрече с начальником территориального управления Василием Дмитриевичем Шаровым. «Москвичи выиграли лицензию на разработку щебеночного карьера в парке «Юрьев Камень», сообщает Андрей Волегов. Активисты, кстати, не так давно обращались к тагильским депутатам, которые сообщали, что москвичи намерены продвигаться в этом деле.

TagilCity.ru обратился за комментарием к Василию Дмитриевичу:

Это пока слухи. Я официальную бумагу ни от кого не получал, ни у кого не видел. Кто-то мельком сказал, я не знаю. Однако знаю, что уже муссируется. Конечно, будет печально если это окажется правдой, потому что там – вода для всего Тагила. Официально не могу ответить.

К протесту, как это ни странно, присоединяются и рыбаки с охотниками, которые уже успели заглянуть в магазин оружия и приобрести себе новинки на зимний сезон. Они справедливо опасаются, что из-за разработок звери уйдут не только из парка, но и с большой прилегающей площади, а добыча щебня загрязнит водоемы.