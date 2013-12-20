Москвичи выиграли лицензию на разработку щебеночного карьера в парке «Юрьев камень»: в Нижнем Тагиле ходят печальные слухи
История с заповедником «Юрьев Камень», который летом прошлого года удалось отвоевать, кажется, еще не закончилась. Напомним, там собирались строить щебеночный карьер, что, очевидно, нанесет огромный вред природному парку, приметной туристической зоне.
Тогда на защиту родной земли встали не только активисты, но и многие влиятельные лица, в том числе, депутаты Нижнетагильской городской и пригородной думы. Казалось бы, московская фирма ООО «Базальт Шунгит», которая впоследствии перерегистрировалась на территории Свердловской области в ООО «Юрьев Камень», оставила территорию в покое.
Однако не тут-то было. Сегодня в редакцию TagilCity.ru обратился Андрей Волегов, который сообщил, что вчера, активисты, спасающие Уралец от добычи платины, находились в Администрации, на встрече с начальником территориального управления Василием Дмитриевичем Шаровым. «Москвичи выиграли лицензию на разработку щебеночного карьера в парке «Юрьев Камень», сообщает Андрей Волегов. Активисты, кстати, не так давно обращались к тагильским депутатам, которые сообщали, что москвичи намерены продвигаться в этом деле.
TagilCity.ru обратился за комментарием к Василию Дмитриевичу:
Это пока слухи. Я официальную бумагу ни от кого не получал, ни у кого не видел. Кто-то мельком сказал, я не знаю. Однако знаю, что уже муссируется. Конечно, будет печально если это окажется правдой, потому что там – вода для всего Тагила. Официально не могу ответить.
К протесту, как это ни странно, присоединяются и рыбаки с охотниками, которые уже успели заглянуть в магазин оружия и приобрести себе новинки на зимний сезон. Они справедливо опасаются, что из-за разработок звери уйдут не только из парка, но и с большой прилегающей площади, а добыча щебня загрязнит водоемы.
© TagilCity.ru