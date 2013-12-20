«Мы еще раз убедились, что тагильчане очень талантливы»: завершился конкурс «Серая Шейка» (ФОТО)
19 декабря во Дворце культуры «Юбилейный» прошел городской праздник, посвященный подведению итогов восьмого открытого конкурса детского литературного творчества «Серая Шейка». Учредителем выступает управление культуры Администрации города Нижний Тагил. Организатор – Центральная городская библиотека. Финансирование осуществляется администрацией города совместно с идейным вдохновителем проекта Юрием Даниловичем Исуповым.
Перед началом мероприятия гостям была представлена выставка с различными изданиями сказки «Серая Шейка», которой в этом году исполнилось 120 лет, детскими творческими работами по произведениям Д.Н. Мамина-Сибиряка, материалы по истории конкурса. Дети поучаствовали в литературных играх и викторинах.
С каждым годом конкурс не теряет своей популярности, становится все более интересным и творческим. Особенностью последнего стало появление новой номинации для взрослых «Художественные произведения о детях и для детей». Представленные работы оказались настолько интересными, что жюри присудило победу сразу трем участникам, набравшим одинаковое количество баллов. За наградой победители вышли не с пустыми руками: Надежда Сергеева подарила библиотеке сборник своих сказок, а Юрий Согрин прочел специально написанное к празднику стихотворение о Серой Шейке.
Фотографии с сайта Центральной городской библиотеки
Безусловно, главными героями конкурса остаются дети. Только в номинацию «Сказка» они прислали около 160-ти работ. А всего в литературном творчестве состязались 298 человек. Члены жюри признались, что юные авторы удивили своими глубокими размышлениями о жизни, об отношениях между людьми, о милосердии.
Поздравить участников пришел начальник городского управления культуры Владимир Капкан.
Вы соприкоснулись с творчеством удивительного уральского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. А мы еще раз убедились, что тагильчане очень талантливы. Радует, что конкурс дает возможность детям не только поверить в свои силы, но и развивать свой дар сказал он.
Торжественную церемонию награждения проводила директор Центральной городской библиотеки Наталья Якимова. Гран-при конкурса получила ученица одиннадцатого класса 69-й школы Виктория Кобелева. Двенадцати участникам вручены дипломы победителей в разных номинациях, шестнадцать человек стали лауреатами, четырнадцать – отмечены специальными дипломами. Лучшие литературные работы войдут в сборник «Были и небылицы», будут представлены для участия в творческих конкурсах областного уровня, выставлены на сайте Центральной городской библиотеки.
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