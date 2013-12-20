«Мы еще раз убедились, что тагильчане очень талантливы»: завершился конкурс «Серая Шейка» (ФОТО)

Перед началом мероприятия гостям была представлена выставка с различными изданиями сказки «Серая Шейка», которой в этом году исполнилось 120 лет, детскими творческими работами по произведениям Д.Н. Мамина-Сибиряка, материалы по истории конкурса. Дети поучаствовали в литературных играх и викторинах.

С каждым годом конкурс не теряет своей популярности, становится все более интересным и творческим. Особенностью последнего стало появление новой номинации для взрослых «Художественные произведения о детях и для детей». Представленные работы оказались настолько интересными, что жюри присудило победу сразу трем участникам, набравшим одинаковое количество баллов. За наградой победители вышли не с пустыми руками: Надежда Сергеева подарила библиотеке сборник своих сказок, а Юрий Согрин прочел специально написанное к празднику стихотворение о Серой Шейке.

Фотографии с сайта Центральной городской библиотеки

Безусловно, главными героями конкурса остаются дети. Только в номинацию «Сказка» они прислали около 160-ти работ. А всего в литературном творчестве состязались 298 человек. Члены жюри признались, что юные авторы удивили своими глубокими размышлениями о жизни, об отношениях между людьми, о милосердии.

Поздравить участников пришел начальник городского управления культуры Владимир Капкан.

Вы соприкоснулись с творчеством удивительного уральского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. А мы еще раз убедились, что тагильчане очень талантливы. Радует, что конкурс дает возможность детям не только поверить в свои силы, но и развивать свой дар сказал он.

Торжественную церемонию награждения проводила директор Центральной городской библиотеки Наталья Якимова. Гран-при конкурса получила ученица одиннадцатого класса 69-й школы Виктория Кобелева. Двенадцати участникам вручены дипломы победителей в разных номинациях, шестнадцать человек стали лауреатами, четырнадцать – отмечены специальными дипломами. Лучшие литературные работы войдут в сборник «Были и небылицы», будут представлены для участия в творческих конкурсах областного уровня, выставлены на сайте Центральной городской библиотеки.

Организовать торжественную церемонию - дело достаточно сложное. А организация мероприятий в Киеве, причем таких, чтобы они запомнились всем и надолго - дело настоящих профессионалов. Творческая команда с удовольствием поможет в организации торжества любой сложности, которое станет самым неординарным среди множества других.