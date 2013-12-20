Найдите Деда Мороза и получите подарок!

Самый добрый дедушка будет задавать вопросы о сотовой связи и Новом годе. Ищите сказочных героев, отвечайте правильно на их вопросы и получайте новогодний сувенир от оператора связи МОТИВ. Уверены, что жители Нижнего Тагила невероятно творческие люди и порадуют Дедушку Мороза своими поздравлениями и пожеланиями.