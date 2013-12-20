Найдите Деда Мороза и получите подарок!
20 декабря 2013, 13:17Обществоpract@tagilcity.ru
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Новогодний десант с 23 по 27 декабря высадится в Нижнем Тагиле! Ежедневно с 16:30 до 18:30 Дед Мороз со своей снежной внучкой будет поздравлять горожан прямо на улице и дарить отличные подарки от компании МОТИВ.
Самый добрый дедушка будет задавать вопросы о сотовой связи и Новом годе. Ищите сказочных героев, отвечайте правильно на их вопросы и получайте новогодний сувенир от оператора связи МОТИВ. Уверены, что жители Нижнего Тагила невероятно творческие люди и порадуют Дедушку Мороза своими поздравлениями и пожеланиями.
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