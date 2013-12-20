Сергей Носов: «Встречи с жителями – работа системная» (ФОТО)

Открывая встречу, глава администрации Ленинского района Геннадий Мальцев проинформировал собравшихся о том, что сделано 2013 году в рамках программы комплексного развития города. Так, в ходе реализации приоритетного социального проекта «Модернизация лифтового хозяйства» в многоквартирных домах района заменено 11 лифтов. По проекту «Светлый город» произведен ремонт системы освещения в центральной части города, микрорайонах Старатель, Старая Гальянка, Лебяжка.

«Чистый город» - это реконструкция Театрального сквера, благоустройство «гостевого маршрут. Кроме того, в Ленинском районе ликвидировано семь несанкционированных свалок общим объемом более 4,2 тыс. куб. м. Произведен ремонт автодорог на пр. Строителей, ул. Береговая-Ударная, Челюскинцев, Гагарина и др., выполнена реконструкция двух наиболее загруженных круговых развязок. На отсыпку дорог, находящихся на территории семи ТОСов, было использовано более 12 тыс. тонн асфальтобетонного скола, полученного при ремонтных работах.

Фотографии с официального сайта города

В своем выступлении Сергей Носов продолжил тему приоритетных социальных проектов. По словам Главы города, в 2014 году планируется осуществить работу по ремонту дорог, освещению города, озеленению территории, благоустройству парков и скверов. Предполагается сохранить объемы 2013 года по ремонту лифтов, осуществить проект «Безопасный город». В планах – ремонт внутриквартальных проездов, увеличение объемов строительства жилья, начало сооружения двух крупных спортивных объектов. Главными проблемами, которым будет уделено особое внимание в 2014 году, по мнению мэра, будет оплата услуг ЖКХ, тарифная политика в этой сфере, состояние сетей водо-, газо- и теплоснабжения.

На встрече с Главой города в Ленинском районе свои вопросы у микрофона смогли задать 16 человек. Особенно активной была на этот раз молодежь. Еще 72 обращения были переданы в письменном виде.