Тагильчане уверены, что сетевой маркетинг - это секта. Разбор полетов и частные истории

Так, мы провели опрос в социальной сети: «Сетевой маркетинг - секта? Или есть исключения?», по результатам которого были выявлены не совсем положительные, по отношению к СМ, мнения. Так, 53,3% на данном этапе считают, что «однозначно там одни сектанты». Кто-то (30,8%) могут доказать, что СМ – это и секта, и приличная организация. И 15,9% ответили «что за глупости, конечно, нет!».

Не называя марок, стоит отметить, что наиболее популярной сферой для этого бизнеса является косметика, средства бытовой химии, гигиены. Здесь домохозяйки, особенно лет десять назад, активно приглашали своих подруг домой, чтобы вместе полистать новый каталог со всевозможной косметикой. И тот факт, что в соседнем магазине можно приобрести товар, возможно, получше, не смущал женщин. На то, конечно, есть и свои причины: жажда чего-то нового, красивая «обложка», никуда не надо идти – плати деньги, и тебе принесут. И, надо сказать, это было вполне оправдано. А что? Никто не пострадал, никто не отравился губной помадой. Все счастливы.

Сейчас принято называть сетевиков «сектами, сектантами». Возможно, виной тому негативный опыт, полученный от общения с так называемыми организациями однодневками, финансовыми пирамидами. К слову, там людей «обрабатывают» не меньше, чем в реальной секте.

Однажды к нам на пару, специально выделенную, кстати, пришли две женщины, деловые на вид. Ждали мы их вместе с преподавателями как представителей серьезного бизнеса, готовых поделиться со студентами опытом. Однако как только дамы запустили свою «заманушную» презентацию и озвучили название своей фирмы, по звучанию похожее на МММ, всё стало ясно. Смех студенты больше сдерживать не могли, как не могли скрыть свое смущение сами преподаватели, которые привели на пару этих «бизнесменов» рассказала TagilCity.ru тагильчанка Ирина, студентка.

По мнению специалистов, сетевой маркетинг похож на финансовую пирамиду только тем, что пирамида притворяется компанией сетевого маркетинга. Вот такой запутанный круг. Нужно быть финансово грамотным, чтобы понять, чем же отличаются «сектанты» от настоящих «сетевиков».

К примеру, о настоящих сетевиках. Все, наверное, видели листовки, развешанные на улицах города: «Требуется помощник руководителя!». Кратко опишем процесс, что именно происходит после того, как человек звонит на указанный номер. В сети Интернет, кстати, много историй об опыте соикателей в таких фирмах. Человек приглашается на собеседование, попасть на которое можно только заполнив определенную анкету. После, на встрече с руководителем вашу кандидатуру обещают рассмотреть и поясняют, что в скором времени вас, возможно (если понравитесь), позовут на лекции. Лекция представляет собой некоторое словоблудие, промывание мозгов и иные формы заговаривания человека. Кто-то не высиживает до конца, а кто-то из принципа, «ради шутки» смотрит весь этот цирк. Итогом лекций и условием принятия на работу становится покупка неведомого товара за N-нное количество денег. Кроме того, вы обязуетесь привлекать таких же жертв в вашу фирму, чтобы тянуть с них деньги.

Многие утверждают, что «сетевой маркетинг» - это секта. Для этого максимально объективно выделим те признаки, которые отличают организацию от секты. Во-первых, это странный процесс вербовки. Речь идет об обещаниях максимальной выгоды от минимальных усилий. В «культурном» бизнесе, обычно, ничего такого не обещают, а наоборот говорят, что зарплата сотрудника зависит только от его стараний. Во-вторых, в сектах происходит манипуляция сознанием ее членов. Начиная от того, как ему жить - заводить семью или не заводить, соглашаться на грубые ограничения. В-третьих, в сектах эксплуатируют людей - просят переводить деньги на электронные карты, возможно, даже переписывать имущество. Об этом также в Интернете рассказывают те, кто сам побывал в сектах. К сожалению или к счастью, нам не удалось найти человека в Нижнем Тагиле, кто бы рассказал, что переписал квартиру или машину на организацию. И последнее, четвертое, о чем пишут специалисты - в сектах происходит абсолютизация лидера и организации. Лидер становится недосягаемым божеством, до уровня которого вам «далеко».

Наверное, тагильчане, проголосовавшие за вариант «могу доказать и то, и другое», в некотором смысле понимают разницу этих понятий. В любом случае, человек с внутренним чутьем, даже попав на такое «собеседование», сможет избежать последствий банального финансового мошенничества. Будьте осторожны, тагильчане!