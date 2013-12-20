«Тагильский трамвай» интересуется мнением жителей Нижнего Тагила

Так, первым шагом к обновлению, «оживлению» этой структуры стало введение в общее пользование трамвая, оборудованного Wi-Fi. Тогда директор «Тагильского трамвая» был уверен, что молодежь хоть немного, но подтянется к этому виду транспорта. По его словам, сегодня жизнь заставляет делать нас серьезные шаги на пути к восстановлению привлекательности трамвая.

А плюсов у трамвая много. Во-первых, это цена. В отличие от тесной маршрутки стоимость проезда на трамвае составляет 14 рублей. Разница, хоть и небольшая, но при частом использовании заметная. Во-вторых, трамвай всегда приезжает по расписанию. В-третьих, трамвай, безусловно, - один из самых экологически чистых видов транспорта, способный на достаточно быстрой скорости доставить человека в нужный уголок города. Да, он не производит вредных выбросов в атмосферу!

Напомним, на реализацию проекта «Тагильский трамвай» были выделены немалые средства. Так, по итогам 2013 года «Служба заказчика городского хозяйства» подготовила и провела открытые аукционы, по результатам которых заключены контракты и реализованы следующие мероприятия: приобретена спецтехника, пассажирские трамвайные вагоны, проведен капитальный ремонт трамвайных путей (более 5 км.) и контактной сети, капитально ремонтируются тяговые подстанции.

Важно развивать не только техническую сторону данной сферы, но и потребительскую. Тагильчане – потенциальные пассажиры трамваев – выбирают тот вид транспорта, который приходит быстрее. Именно в этом отношении будет вестись работа МУП «Тагильский трамвай» в ближайшее время. Так, в редакцию TagilCity.ru обратился Алексей Архипов, представитель данной организации. С помощью опросной системы самого крупного городского портала сотрудники «Тагильского трамвая» намерены узнать, насколько данный транспорт котируем в настоящее время.

Поэтому предлагаем всем неравнодушным пользователям нашего портала принять участие сразу в двух опросах, посвященном трамваю - «Какие существующие направления, по вашему, следует усиливать в первую очередь?» и «Как долго вы готовы ждать трамвай?». Кроме того, в комментариях вы можете оставлять свои замечания по существу к движению трамваев в Нижнем Тагиле.

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Новые дорожные знаки, естественно, не предназначены для трамваев, но водителям и пешеходам придется свыкнуться с новыми правилами. Как показывает практика, старые знаки - со светоотражающим покрытием - пешеходам видны плохо, поэтому изготовление лайтбоксов станет основным методом пополнения знакового фонда. По крайней мере, их использование в рекламе показало достаточную эффективность в ночное время.