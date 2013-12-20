В Нижнем Тагиле утвердили бюджет города на 2014 год

Так, по информации пресс-службы городской Думы, по прогнозам общий объем доходов составил 8 миллиардов 759 миллионов 709,3 тысяч рублей. А расходная часть утверждена на уровне 9 миллиардов 72 миллионов 940,3 тысяч рублей.

Депутаты предложили 14 миллионов рублей освоить на установку очистительных фильтров на водоснабжение детских садов. При получении дополнительных доходов рекомендовано еще 7,2 миллионов рублей направить на оборудование фильтрами школ.

450 тысяч рублей пойдут на приобретение кресел во Дворец национальных культур, 1 миллион 150 тысяч рублей - на проектирование спортзала для школы №23. А 8 млн. рублей – на приобретение подарков детям к Новому году и 1 миллион 214 тысяч рублей – на ремонт корпусов и забора лагеря «Золотой луг».