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В России увеличили прожиточный минимум.
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В России увеличили прожиточный минимум.

20 декабря 2013, 11:15ОбществоMaurice
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