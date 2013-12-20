В России увеличили прожиточный минимум.

Так, в соответствии с постановлением правительства прожиточный минимум для трудоспособного населения нашей страны составляет 8 014 рублей, для детей – 7 105 рублей и для пенсионеров – 6 097 рублей, передает издание «Деловой квартал».

Прожиточный минимум на душу населения, если сравнивать со вторым кварталом 2013 года, увеличился на 0,8%, однако, для трудоспособного населения и пенсионеров рост составил +0,9%. Но для детей величина прожиточного уровня осталась на уровне предыдущего показателя.

К слову, величина прожиточного минимума в России определяется на основании потребительской корзины, а также данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

Кстати, чтобы приобрести продукты, к примеру, из корзины, которая изображена на фотографии к новости, понадобится не менее трети прожиточного минимума. И самое интересное, такое количество еды уйдет, к несчастью, за пару-тройку дней.