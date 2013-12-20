Жителю Урала грозит 10 лет за ламбаду в поезде с криками «Тагил!»
Жителю Нижнего Тагила грозит до 10 лет колонии за приобретение и хранение курительной смеси, под действием которой он в поезде кричал «Тагил!», танцевал ламбаду и вальсировал с пассажиркой, сообщает в пятницу управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.
История началась после того, как проводники сообщили полиции, что один из пассажиров «Брест-Новосибирск» отказывался покидать вагон.
Этот мужчина вел себя очень возбужденно: бегал по вагону с возгласами: «Тагил!», громко пел песни, танцевал ламбаду на сидении в купе, и даже умудрился закружить в вальсе одну из попутчиц. Проводники уговорили неугомонного пассажира лечь спать, перед станцией «Новосибирск» он проснулся и продолжил показывать выкрутасы говорится в сообщении.
Полицейские доставили его в дежурную часть, там при досмотре обнаружили у 36-летнего пассажира пакетик с курительной смесью массой 0,3 грамма. Через некоторое время доставленный пришел в себя.
Выяснилось, что он ехал в Новосибирск к школьному другу. По его словам, наркотик попробовал впервые, а «спайс» вместе с курительной трубкой якобы нашел на улице в Екатеринбурге.
Мужчина искренне раскаялся в случившемся, ему было очень стыдно за свое поведение. Известно, что во время следствия он даже побывал на сеансе у известного экстрасенса, участвовавшего в телевизионном проекте. Так или иначе, за приобретение и хранение наркотических веществ мужчине грозит до 10 лет лишения свободы добавляет ведомство.