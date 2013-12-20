Жителю Урала грозит 10 лет за ламбаду в поезде с криками «Тагил!»

История началась после того, как проводники сообщили полиции, что один из пассажиров «Брест-Новосибирск» отказывался покидать вагон.

Этот мужчина вел себя очень возбужденно: бегал по вагону с возгласами: «Тагил!», громко пел песни, танцевал ламбаду на сидении в купе, и даже умудрился закружить в вальсе одну из попутчиц. Проводники уговорили неугомонного пассажира лечь спать, перед станцией «Новосибирск» он проснулся и продолжил показывать выкрутасы говорится в сообщении.

Полицейские доставили его в дежурную часть, там при досмотре обнаружили у 36-летнего пассажира пакетик с курительной смесью массой 0,3 грамма. Через некоторое время доставленный пришел в себя.

Выяснилось, что он ехал в Новосибирск к школьному другу. По его словам, наркотик попробовал впервые, а «спайс» вместе с курительной трубкой якобы нашел на улице в Екатеринбурге.