Неполные семьи могут стать беднее

Как выяснилось, 27 процентов таких семей в России уже находятся за чертой бедности. Наибольший шанс впасть в бедность у тех из них, кто живет с несколькими детьми, ведь бедность рассчитывается как соотношение дохода на члена семьи и прожиточного минимума.

Расчеты показали, что возраст матери статистически незначимо влияет на риск бедности. Зато высшее образование значительно сокращает вероятность жизни в нужде для матери с ребенком.

По данным автора исследования аспирантки департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ Дарьи Гутиной, рост числа разводов, раздельное проживание партнеров и увеличение числа внебрачных рождений привели к тому, что неполные семьи и одинокие матери стали масштабным явлением. В странах ОЭСР в среднем 15 процентов семей являются неполными, из них 88 процентов составляют семьи, где главой является одинокая мать. Схожая статистика и в России, где неполных семей - 14 процентов, а одинокие матери составляют 86 процентов от их общего количества.

Подавляющее большинство одиноких матерей, 87 процентов, оказались экономически активными. Проблемы с работой возникают в основном у юных матерей, девушек, родивших, например, в студенчестве или если они не успели получить образование.

Тем временем наличие образования играет решающую роль в занятости матери.

Если в России будет оказываться помощь матерям в получении образования, это снизит риски их попадания за черту бедности говорит Дарья Гутина.

Также большое значение играет наличие доступных школьных и дошкольных учреждений. Чем проще устроить в них ребенка и чем ближе они к дому, тем выше вероятность, что мама сможет работать. При этом количество детей у нее значения не имеет.

Как это ни странно, но проживание одинокой матери со своими родителями сокращает ее шансы быть занятой. Причем, если родителей двое, то шансы на занятость снижаются больше, чем если родитель один.

Это можно объяснить тем, что родители либо являются зависимыми, и одинокая мать должна уделять внимание не только детям, но и им, а потому у нее нет возможности быть занятой, - рассуждает Гутина. - Либо женщина получает помощь и поддержку от своих родителей, и у нее нет нужды в занятости.

Правда, когда все прочие члены семьи, в том числе и родители, с которыми проживает мать-одиночка, работают, это стимулирует женщину также найти себе работу.

Тем временем, по данным НИУ ВШЭ, по итогам первого квартала численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составила почти 23 миллиона человек. Уровень бедности подскочил до 15,9 процента, что на 2,1 процента больше показателя первого квартала 2014 года.

Реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 1,4 процента в январе-марте 2015 года по сравнению тем же периодом прошлого года. В апреле и мае текущего года падение составило 4,9 процента и 6,4 процента соответственно.