Проблемы и перспективы развития профобразования обсудили на УВЗ (ФОТО)

Главная цель мероприятия – обсудить вопросы и пути решения проблемы подготовки эффективных и востребованных кадров, сближения академической и бизнес сфер, а также повышения эффективности образовательных организаций в педагогической, научной и административно-хозяйственной деятельности.

В мероприятиях приняли участие 636 делегатов из 83 предприятий и организаций Российской Федерации, в том числе руководители кадровых служб интегрированной структуры УВЗ и Союза предприятий отраслей оборонной промышленности Свердловской области, представители Корпоративного университета Уралвагонзавода, представители образовательный учреждений Дзержинского района Нижнего Тагила и другие. В числе почетных участников – первый заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Алексей Пахомов, заместитель промышленности Свердловской области Виктория Казакова, глава Нижнего Тагила Сергей Носов, ректор РГППУ Евгений Дорожкин, заместитель проректора УрФУ по учебной работе Олег Ребрин. От имени Полномочного представителя Президента РФ в УрФО Игоря Холманских приветственную речь зачитал исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин.

В рамках конференции состоялось заседание Корпоративного университета Уралвагонзавода, где прошло обсуждение различных моментов, в том числе связанных с профориентацей школьников. Председателем Совета Корпоративного университета избран исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин. Не менее важным стало подписание соглашения, направленного на взаимодействие УрФУ, корпорации Уралвагонзавод и дошкольных и школьных образовательных организаций Нижнего Тагила. Соглашение основано на базе проекта «Уральская инженерная школа». Его цель – ориентация учащихся на предметы общетехнического профиля, на инженерные и машиностроительные специальности. Подписи в документе поставили исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин, делегат от всех школ Дзержинского района Нижнего Тагила директор МБОУ СОШ № 95 Елена Репина, директор МАДОУ «Детство» Надежда Шадрина и директор Нижнетагильского технологического института УрФУ Владимир Пегашкин.

Работа конференции продолжилась на заседаниях круглых столов, где участники получили возможность обсудить вопросы наставничества, ранней профориентации технических специальностей, частно-государственного партнерства и другие. Модераторами выступили руководители Уралвагонзавода, представители РГППУ, УрФУ, Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса и другие.

Во второй день работы конференции прошли конкурсы профессионального мастерства у инженеров и электросварщиков ручной сварки.

Алексей Пахомов, первый заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области, отметил: