Супермаркет как препятствие. Жители Нижнего Тагила жалуются на новый вагонский магазин (ФОТО, ВИДЕО)

Существуют две крайности. Каждую из которых лучше избегать. Кто-то из читателей TagilCity.ru может помнить те времена, когда на район был один гастроном, очереди к кассам которого исчислялись десятками людей. Кто-то привык к тому, что магазины всегда рядом. Но, увы, такое соседство не всегда благоприятно.

Недавно наш портал рассказывал о конфликте жительницы Вагонки с супермаркетом, шум в котором нарушал её покой. Тогда в дело вмешалась прокуратура, постановившая немедленно приостановить работу холодильных установок.

В конфликт, о котором сейчас расскажет TagilCity.ru, прокуратура пока не вмешалась, но уже вмешалась Администрация города.

Магазин «Пятёрочка» по адресу Ильича, 39 творит беспредел. Мало того что на весь тротуар построили железное крыльцо, которое приходиться обходить по газону или дороге, так этот магазин теперь и разгрузку товара производит на тротуаре. Грузовые машины заезжают на весь тротуар, чтобы подъехать к крыльцу. И почему то никого не волнует то, как будут ходить пешеходы, дети, которые ходят в школу №70 через дорогу, мамы с колясками и санками. Им приходиться ходить только по дороге, ведь по газону очень тяжело, везде ямы и колдобины написала в редакцию TagilCity.ru тагильчанка Анна.

Судя по фото и видео, присланным тагильчанкой, основания для недовольства жителей микрорайона действительно есть. Жители вынуждены обходить по газону, когда тротуар занят транспортом магазина.

Видео: снято местной жительницей Анной. Магазин до открытия.

Фото: после открытия. Железное крыльцо на торце дома.

Все фото: Анна

В магазине о ситуации знают, обещали принять меры, но конкретные сроки пока не называются.

О ситуации нам известно, будет вестись работа по благоустройству тротуара и пешеходного перехода, сейчас документы на согласовании у Администрации города, потому назвать какие-то конкретные сроки затруднительно объяснила журналисту TagilCity.ru заместитель директора магазина.

Редакция TagilCity.ru надеется на скорейшее и взаимовыгодное для всех сторон конфликта решение проблемы. Ведь магазины у дома хороши только тогда, когда они не создают неудобств.