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Супермаркет как препятствие. Жители Нижнего Тагила жалуются на новый вагонский магазин (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Супермаркет как препятствие. Жители Нижнего Тагила жалуются на новый вагонский магазин (ФОТО, ВИДЕО)

20 декабря 2015, 16:15ОбществоПавел Щербина
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