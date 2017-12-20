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Новости Нижнего Тагила

Частный инвестор возглавит управление сетями теплоснабжения Нижнего Тагила

20 декабря 2017, 22:40Добавить новость
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Администрация Нижнего Тагила рассматривает возможность передачи городской сети теплоснабжения под контроль частного инвестора. Сумма концессионной сделки составит 20 миллиардов рублей.

Объекты МУП «Горэнерго» и «Нижнетагильских тепловых сетей» могут перейти под контроль частного инвестора по причине скорого банкротства предприятий. Администрация Нижнего Тагила планирует заключить договор концессии на 20 миллиардов рублей.

Как передают «Все новости», эти средства пойдут на модернизацию систем теплоснабжения в первую очередь Дзержинского района. Частное лицо, готовое инвестировать необходимые деньги, подпишет с муниципалитетом договор о переходе прав владения системы теплоснабжения.

В данный момент на рассмотрении в правительстве Свердловской области находится ещё одно концессионное соглашение между администрацией Нижнего Тагила и российско-венгерской «Уральской водной компанией».

По договору планируется реконструирование двух станции подготовки питьевой воды и систем очистки хозяйственно-бытовой канализации.

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