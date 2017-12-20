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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбуржец осужден за смерть выброшенного с балкона щенка

20 декабря 2017, 12:00Добавить новость
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Суд Екатеринбурга признал местного жителя виновным в жестоком обращении с животными.

Наказание сроком 5 лет и 2 месяца исправительной колонии строгого режима назначено судом жителю Екатеринбурга Сергею Мурашову за жестокое обращение с животными и кражу.

Суд установил, что 12 мая 2017 года Мурашов из хулиганских побуждений выбросил щенка с балкона третьего этажа дома по улице Новая в Екатеринбурге. Кроме собаки мужчина выкинул еще котят, кролика и улиток. Щенок породы алабай впоследствии погиб.

Летом 2017 года Сергей Мурашов совершил кражу почти 70 тысяч рублей из комнаты соседей по коммунальной квартире.

Как пишет УралИнформБюро, собранных доказательств по двум эпизодам преступлений для суда стало достаточным основанием назначения обвиняемому наказания более 5 лет в колонии строгого режима.

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