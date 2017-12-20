Незаконные поборы на сбор мусора зафиксированы в свердловском детсаду

Проверка началась с того, что сотрудники ДОУ написали коллективное обращение в Антикоррупционный комитет. Заявители сообщали, что с родителей воспитанников взимают деньги на вывоз мусора.



Факты нарушений подтвердились. Кроме того, было установлено, что в детсаду был официально трудоустроен сотрудник, обязанности которого выполнял другой человек.



13 декабря прокурор города Лесного внёс представление в адрес начальника управления образования мэрии с требованием устранить нарушения.



Глава Антикоррупционного комитета региона сообщил, что количество жалоб родителей в адрес дошкольных учреждений увеличилось в последние месяцы. Специалист связывает это с ухудшением материального положения семей в период кризиса, передает Уралинформбюро.