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Новости Нижнего Тагила

Незаконные поборы на сбор мусора зафиксированы в свердловском детсаду

20 декабря 2017, 07:00Добавить новость
город,дети,закон,нарушение,проверка,прокуратура,Свердловская область,детский сад,Лесной,коррупция
В городе Лесном в одном из детских садов были выявлены незаконные поборы с родителей.

Проверка началась с того, что сотрудники ДОУ написали коллективное обращение в Антикоррупционный комитет. Заявители сообщали, что с родителей воспитанников взимают деньги на вывоз мусора.

Факты нарушений подтвердились. Кроме того, было установлено, что в детсаду был официально трудоустроен сотрудник, обязанности которого выполнял другой человек.

13 декабря прокурор города Лесного внёс представление в адрес начальника управления образования мэрии с требованием устранить нарушения.

Глава Антикоррупционного комитета региона сообщил, что количество жалоб родителей в адрес дошкольных учреждений увеличилось в последние месяцы. Специалист связывает это с ухудшением материального положения семей в период кризиса, передает Уралинформбюро.

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