Тагильские первоклассники изучили правила поведения на зимних водоемах (ФОТО)

Специалисты Центра защиты населения Нижнего Тагила и ГИМС МЧС рассказали маленьким тагильчанам о правилах безопасного поведения на льду водоемов в зимний период.

Беседа о безопасности на зимних водоемах состоялась в Центре детского творчества «Выйский» 18 декабря 2017 года. Специалисты Центра защиты населения и ГИМС МЧС встретились с тагильскими первоклассниками, чтобы рассказать, как нужно вести себя на берегу и на льду водоемов осенью и зимой.



Первоклассники микрорайона ВМЗ, живущие рядом с Выйским прудом, узнали, как поступать, если случилась беда и кто-то провалился под лед. Специалисты рассказали, что за осень 2017 года в Свердловской области из-за тонкого льда утонули 4 человека.



Школьникам вручили памятки с правилами поведения на тонком льду, чтобы информацию о безопасных действиях на зимних водоемах узнало большее количество людей, что поможет избежать дальнейших трагедий на водных объектах.



