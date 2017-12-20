Виновного в смерти сторожа при пожаре в собачьем приюте ищут в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Пункт передержки животных, в котором в пожаре погиб сторож ночью 17 декабря, могут признать незаконным. По предварительным данным, владельцем питомника может быть Евгений Шлеин, известный как руководитель организации, занимающейся отловом бродячих собак. Полиция и Следственный комитет Нижнего Тагила проводят проверку после событий в пункте передержки.

Пункт передержки животных на Сан-Донато был рассекречен после произошедшего там пожара, унесшего жизнь сторожа.

По информации от зоозащитников, которые забрали поголовье собак в свой приют, владельцем питомника на Сан-Донато может быть бывший директор ООО «Универсалстрой». Ранее эта организация занималась отловом безнадзорных животных в Нижнем Тагиле.

Директор фонда «Добрые руки» рассказала редакции, что организация по отлову бродячих собак сейчас переименована в СОБЖ (служба отлова бродячих животных).

У организации этой сейчас другой директор, Шлеин - фамилия известная. Сейчас это не ООО «Универсалремонт», а СОБЖ. Вывеска изменилась, люди все те же работают. До Шлеина мы не смогли не то чтобы дозвониться, даже контактного телефона его нигде не могли найти, когда поехали спасать животных, -- рассказала Диана Гордеева.

В пресс-службе УВД удалось узнать, что по заявлению зоозащитницы и депутата Городской Думы Марии Лисиной была организована проверка законности деятельности пункта передержки на Сан-Донато. В ходе проверки будет установлена личность арендатора территории.

Поступило заявление в ОП №16 от Марии Лисиной о незаконном содержании пункта передержки. Была организована проверка. Проверку проводит участковый. В ходе проверки будет установлен арендатор площадей. Будут выясняться собственники пункта и связанные лица, пока информации о них нет, сообщили в пресс-службе УВД.

Проверка по факту гибели сторожа в питомнике, по данным полиции, отведена компетенции Следственного комитета. Предварительно известно, что это был человек без определенного места жительства.

Погиб мужчина, который по предварительным данным ухаживал за животными. Это бомж, 1976 года рождения. Проверку по факту смерти проводит СК. Предварительные причины – отравление угарным газом из-за неосторожного обращения с огнем, -- пояснили по факту гибели мужчины в УВД Нижнего Тагила.

Ответственность «работодателя» за смерть сотрудника, присматривавшего за собаками, предстоит установить Следственному комитету.

Около Шлеина складывается следующая ситуация: он вообще с собаками ничего не делает: не кормит, не прививает, карантинные мероприятия не проводит. Если бы не случился пожар, никто бы не узнал, что на Сан-Донато есть этот пункт. Здесь, помимо прочего, погиб человек, это для Шлеина должно быть как-то наказуемо, -- возмутилась директор фонда.

Напомним, 18 декабря зоозащитники побывали в пункте передержки на Сан-Донато и обнаружили, что собаки содержались в жестоких условиях.



